Квартальнов об игре с «Россией 25»: «Важный матч, хотели бы сыграть достойно. Историю помним, но в мае были другие команды»

Квартальнов об игре с «Россией 25»: хотели бы сыграть достойно.

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над Казахстаном (4:1) на Кубке Первого канала.

– Победа есть победа. Немного суета была, давно не играли, не было времени на подготовку. Второй период решил исход, победили за счет этого. В третьем отрезке хотелось солидности, перестали работать при потере шайбы – единственный минус.

– Понятно, что завтра главный матч на турнире, как оцените разогрев перед ним?

– В прошлом году такая же ситуация была, даже более нервная. Большинство сработало, нашли путь к вратарю – он неплохо играл. Завтра важная игра.

– Чего ждете от игры со сборной «Россия 25», которую обыграли в майском турне?

– Мы хотели бы сыграть достойно, что говорить. В мае были другие команды, историю помним, но профессиональный спорт тем хорош, что должно быть все здесь и сейчас, – сказал Квартальнов.

