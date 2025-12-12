Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
Виталий Давыдов о Кубке Первого канала: ключевой станет игра с белорусами.
Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о фаворите Кубка Первого канала, который проходит в Новосибирске.
– Главный соперник сборной «Россия 25»?
– Думаю, что ключевым станет матч с братьями-белорусами.
– Кто фаворит?
– Хороший вопрос. Не забывайте, что минское «Динамо» проводит отличный сезон. Посмотрите таблицу, по потерянным очкам они – уверенные лидеры Западной конференции и вторые в КХЛ, сразу после «Металлурга». Так что нас ждет равный матч – без фаворитов, – сказал Давыдов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
