Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»

Виталий Давыдов о Кубке Первого канала: ключевой станет игра с белорусами.

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о фаворите Кубка Первого канала, который проходит в Новосибирске.

– Главный соперник сборной «Россия 25»?

– Думаю, что ключевым станет матч с братьями-белорусами.

– Кто фаворит?

– Хороший вопрос. Не забывайте, что минское «Динамо » проводит отличный сезон. Посмотрите таблицу, по потерянным очкам они – уверенные лидеры Западной конференции и вторые в КХЛ, сразу после «Металлурга ». Так что нас ждет равный матч – без фаворитов, – сказал Давыдов.

Сушинский об уровне сборной России: «Просел, конечно. Кроме Беларуси и Казахстана, нам не с кем соревноваться»