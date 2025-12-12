Могильный о том, что Кучеров обошел его по очкам в НХЛ: «Поздравляю Никиту, он великий игрок. У него все впереди – это не последний рекорд, который он побил»

Могильный поздравил Кучерова, обошедшего его по очкам в НХЛ: великий игрок.

Бывший нападающий «Баффало», «Ванкувера», «Торонто» и «Нью-Джерси» Александр Могильный поздравил Никиту Кучерова , который превзошел его достижение по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал ассистентский покер в игре с «Девилс» (8:4), на его счету стало 1034 (370+664) балла за 831 матч. У Могильного было 1032 очка в 990 играх.

«Хочу поздравить Никиту. Он молодец! Но ничего нового – он наш великий игрок. Никите еще играть и играть.

Думаю, это не последний рекорд, который он побил. У него все впереди. Это только вопрос времени, когда он побьет рекорды», – сказал Могильный.

Кучеров вышел на чистое 4-е место среди российских бомбардиров в истории НХЛ. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 в 1522), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).

День легенд «Тампы»: у Кучерова – 0+4, а Стэмкос сделал покер! Жаль, что в разных матчах