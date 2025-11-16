  • Спортс
  • Зюзин о введении Могильного в Зал славы: «Все ждали от него восхвалений Боумэна и Ко, но он проявил себя глубоким человеком и назвал Тихонова! Мои аплодисменты Александру!»
Зюзин о введении Могильного в Зал славы: «Все ждали от него восхвалений Боумэна и Ко, но он проявил себя глубоким человеком и назвал Тихонова! Мои аплодисменты Александру!»

Андрей Зюзин высказался о введении Могильного в Зал славы.

Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы 11 ноября лично, но записал видеообращение.

Зюзин также поделился мнением о работе североамериканских тренеров в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как вы относитесь к североамериканским тренерам?

– На мой взгляд, в этом сезоне КХЛ правильный путь показывают в Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Там доверились тренерам, которые прошли через все ступени нашего хоккея, знают все ступени. Не дергают их, работают системно, отсюда и результат.

Когда мы видим такую работу, никто не шарахается и не вспоминает об иностранцах. Думаю, самое правильное отношение к ним показал Александр Могильный на церемонии его введения в Зал славы в Торонто. Все ждали от Александра восхвалений Скотти Боумэна и Ко, но он проявил себя глубоким человеком и назвал Виктора Тихонова!

– Для вас это стало сюрпризом?

– Знаете, многие наши армейские легенды до сих пор не могут переступить через себя и свои эмоции, подняться над какими-то событиями, взглянуть на них через великую историю нашего хоккея. Отсюда все истории про Боумэнов на пресс-конференциях – и в лучшем случае забвение, если не негатив, про Тихонова.

На мой взгляд, Могильный в своей речи показал всем нам пример. Он увидел всю историю, во всем масштабе оценив роль Тихонова как учителя своего поколения. Мои аплодисменты Александру!

– Удивились, что он не прилетел в Торонто?

– Знаю, что это вызвало резонанс в североамериканской прессе. Но ведь его 16 лет «мурыжили», не принимали, причем за это время в Зал ввели массу игроков, с которыми я играл и которых Могильный наголову выше. Сколько можно ждать? – сказал Зюзин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
