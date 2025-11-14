Плющев о Могильном: «Его отъезд был похож на предательство, бегство из страны, которая вырастила, дала все. Не стал бы говорить, что он является легендой в России»

Плющев о Могильном: его отъезд был похож на предательство.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Напомним, в 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США.

«Он же включен в Зал славы НХЛ, там у них свои порядки и принципы, поэтому не вижу никакого смысла комментировать то, запоздалое это решение или нет. С точки зрения НХЛ это, наверное, заслуженное признание, а в российском же хоккее он себя никак не проявил.

За сборную тоже себя не проявил, в принципе его отъезд был одиозным, поэтому я бы не стал говорить о том, что в нашей стране он является какой-то легендой.

Его называли предателем за тот отъезд из страны? Это было действительно похоже на предательство и бегство из страны, которая тебя воспитала, вырастила и дала все. А потом взять и смотаться, делая вид, что так оно и надо. А когда уже стал невостребованным там, спокойно приехал сюда. Нормально, пускай живет.

Возвращаясь к Залу славы , надо сказать, что в НХЛ у Могильного есть определенные достижения. Это их кухня», – сказал Плющев.

