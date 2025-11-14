  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о Могильном: «Его отъезд был похож на предательство, бегство из страны, которая вырастила, дала все. Не стал бы говорить, что он является легендой в России»
52

Плющев о Могильном: «Его отъезд был похож на предательство, бегство из страны, которая вырастила, дала все. Не стал бы говорить, что он является легендой в России»

Плющев о Могильном: его отъезд был похож на предательство.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Напомним, в 1989 году Могильный покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США.

«Он же включен в Зал славы НХЛ, там у них свои порядки и принципы, поэтому не вижу никакого смысла комментировать то, запоздалое это решение или нет. С точки зрения НХЛ это, наверное, заслуженное признание, а в российском же хоккее он себя никак не проявил.

За сборную тоже себя не проявил, в принципе его отъезд был одиозным, поэтому я бы не стал говорить о том, что в нашей стране он является какой-то легендой.

Его называли предателем за тот отъезд из страны? Это было действительно похоже на предательство и бегство из страны, которая тебя воспитала, вырастила и дала все. А потом взять и смотаться, делая вид, что так оно и надо. А когда уже стал невостребованным там, спокойно приехал сюда. Нормально, пускай живет.

Возвращаясь к Залу славы, надо сказать, что в НХЛ у Могильного есть определенные достижения. Это их кухня», – сказал Плющев.   

Фетисов о Могильном: «Он не только выдающийся хоккеист, но и патриот России. Живет в Хабаровске, помогает развитию хоккея на Дальнем Востоке»

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Могильный
logoВладимир Плющев
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
чемпионат СССР
logoсборная СССР
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о введении Могильного в Зал славы: «Достойно выступил, сказал, что он советский хоккеист. До сих пор все, кто введен в туда, это представители советской школы хоккея»
13 ноября, 17:12
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
12 ноября, 14:46
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
12 ноября, 13:45
Главные новости
Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»
31 минуту назадВидео
Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне
46 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нэшвиллу» в Швеции, «Каролина» одолела «Ванкувер», «Филадельфия» в гостях у «Сент-Луиса», «Юта» играет с «Айлендерс»
56 минут назадLive
Малкин забил 4-й гол в сезоне – «Нэшвиллу» в Стокгольме. У форварда «Питтсбурга» 22 очка в 18 матчах
вчера, 21:55Видео
Джек Хьюз поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Форвард «Нью-Джерси» выбыл на неопределенный срок
вчера, 21:36
Костин о возвращении в «Авангард»: «Летом встретил девушку, поженились. От хоккея отстранился, доверился агенту, все затянулось. От «Эдмонтона» ждали предложения, потеряли время»
вчера, 20:48
Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица – для журналистов, чтобы было о чем говорить. У «Спартака» задача выигрывать каждый матч»
вчера, 20:30
Врач сборной России Козлов о вегетарианстве: «Может привести к травме в сезоне. В маленьких городах сложно – какой там тофу с нутом? Бабушки на кухне обижались, думали – ругаемся»
вчера, 19:53
Черкас о составе «России 25»: «Неудивительно, что Ротенберг из СКА решил не вызывать игроков. Клуб в подвале таблицы на 9-м месте, хоккеисты из других команд сильнее»
вчера, 19:32
«Спартак» проиграл 4 из 6 последних матчей, сегодня – 3:4 с «Северсталью». Команда Жамнова идет 6-й на Западе
вчера, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Андерсен не попал в заявку «Каролины» на матч с «Ванкувером» из-за сотрясения мозга. В концовке с матча с «Вашингтоном» вратарь был снят с игры наблюдателем
1 минуту назад
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
6 минут назадТесты и игры
Кочетков записал в актив 3 победы в 3 матчах в старте в этом сезоне. Вратарь «Каролины» отразил 14 из 17 бросков в игре с «Ванкувером»
16 минут назад
Козырев о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент — второй период, когда «Северсталь» сделала несколько наложений и взяла инициативу»
сегодня, 02:00
Костин о Ковальчуке в «Авангарде»: «Сыграл ключевую роль чемпионстве. Обращались к нему Илья Валерьевич первое время. Значимая для российского хоккея фигура»
вчера, 22:31
Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»
вчера, 22:22
«Нэшвилл» прервал серию из 5 поражений, победив «Питтсбург» в овертайме. «Пингвинс» проиграли 7 из 10 последних матчей
вчера, 22:12
Популярная игра с хоккейными картами, где можно получить игровой ноутбук. Попробуйте!
вчера, 22:00Тесты и игры
Тренер «Шанхая» Келли о тафгаях: «В Канаде быть хоккеистом дорого. Больше нет надобности выживать, игроки не хотят получать известность, сидя в штрафном боксе»
вчера, 21:22
Порядин после 3:4 с «Северсталью»: «Ждал возвращения, тренировался, спал на арене. С Морозовым коммуникация никуда не делась, давно знаем друг друга»
вчера, 21:04