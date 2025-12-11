«Безусловно, мы очень рады». Андрей Кириленко отреагировал на допуск молодых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Президент РФБ прокомментировал решение МОК по молодым российским спортсменам.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске молодых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должен пройти еще ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном.

На последнем заседании Центрального бюро ФИБА в Женеве рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпиаду-2028, так как мы уже пропустили все квалификации.

Надо дождаться следующих указаний и ходов», – приводит слова Кириленко «Спорт-Экспресс».