  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Безусловно, мы очень рады». Андрей Кириленко отреагировал на допуск молодых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях
0

«Безусловно, мы очень рады». Андрей Кириленко отреагировал на допуск молодых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях

Президент РФБ прокомментировал решение МОК по молодым российским спортсменам.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске молодых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должен пройти еще ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном.

На последнем заседании Центрального бюро ФИБА в Женеве рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпиаду-2028, так как мы уже пропустили все квалификации.

Надо дождаться следующих указаний и ходов», – приводит слова Кириленко «Спорт-Экспресс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРФБ
logoюниорская сборная России
logoАндрей Кириленко
logoмолодежная сборная России
logoюниорская сборная России жен
logoмолодежная сборная России жен
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Практически 90% проектов РФБ сократились. Вернемся на 10 лет назад, когда от букмекеров не было помощи». Кириленко – о новых налогах для БК
24 ноября, 09:28
Андрей Кириленко: «Если Овечкин будет играть как Ягр, то и 2000 шайб забросит. Посмотрим, как у Саши дальше пойдет, он уникальный спортсмен»
21 ноября, 21:14
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
7 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
11 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
17 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
21 минуту назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
35 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
39 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
51 минуту назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
56 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09