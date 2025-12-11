  • Спортс
  • Депутат Свищев: «Рекомендации МОК можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. Продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов»
1

Депутат Свищев: «Рекомендации МОК можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. Продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов»

Дмитрий Свищев: рекомендации МОК можно воспринимать со сдержанным оптимизмом.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать участников юношеских турниров из России и Беларуси с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

Ограничения для взрослых спортсменов и команд при этом остались в силе.

«Это важное и правильное решение, видится последовательность нового руководства МОК. Но теперь важно, как федерации это решение реализуют, ведь, по сути, они самостоятельны в принятии решений.

Но такая рекомендация может стать стартовой точкой для допуска наших команд, который уже впоследствии может быть расширен и на взрослые сборные. Поэтому эту рекомендацию можно воспринимать со сдержанным оптимизмом. И мы продолжим работать, отстаивать права наших спортсменов в федерациях», – сказал Свищев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
