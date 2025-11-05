  • Спортс
Фетисов о шансах Овечкина обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Для Саши нет ничего невыполнимого, все зависит от него. Захочет – возьмет и этот рекорд»

Вячеслав Фетисов: для Александра Овечкина нет ничего невыполнимого.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Сейчас 40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 40 шайб – 1016 на 976.

«Для Овечкина нет ничего невыполнимого, он способен и второй рекорд Гретцки побить. Все будет зависеть от него самого. Захочет – значит, и этот рекорд возьмет. Хотя это тоже какая-то фантастическая цифра сама по себе.

Пока у Саши не очень складывается начало сезона, но он еще наберет форму. Овечкину надо выиграть Кубок Стэнли с командой в этом сезоне. Поэтому набирать кондиции к плей-офф нужно постепенно. Все будет нормально у Саши», – сказал Фетисов.

Роман Ротенберг: «Ребенок в хоккее выбирает путь в 18-19 лет – стать лучшим бомбардиром в НХЛ, как Овечкин, или пойти в экономисты»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
