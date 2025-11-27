Овечкин о церемонии в свою честь: «Быть первым, кто забил 900 голов, – особенный момент. Будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, жена и дети»

Александр Овечкин высказался о церемонии «Вашингтона» в свою честь.

Нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин высказался касательно церемонии в свою честь.

«Кэпиталс» проведут предматчевую церемонию в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ , забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду: Церемония состоится в ночь с 26 на 27 ноября перед матчем с «Виннипегом».

– Многие очень воодушевлены сегодняшним праздником. Ранее в этом году мы говорили о великой погоне, было 895 голов. Теперь вы достигли 900. Что это значит для вас? Каково вам праздновать сегодня не только с товарищами по команде и болельщиками, но и с семьей?

– Это особенный момент. Никто в истории этого не делал, и быть первым, кто забил 900 голов, – это действительно особенный момент.

Мы будем праздновать с товарищами по команде, и, самое главное, здесь моя мама, моя жена и дети, – сказал Овечкин.

«Вашингтон» сменил логотип в соцсетях на фото Овечкина. Клуб проведет церемонию в честь Александра перед матчем с «Виннипегом»