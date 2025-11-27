Терещенко об уровне российского хоккея: «В НХЛ множество наших – это отвечает на все вопросы. Все идет в нужном направлении»

Алексей Терещенко поделился мнением об уровне хоккея в России.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об уровне российского хоккея.

«НХЛ – ведущая мировая лига, в которой играет множество россиян. Нахождение наших хоккеистов в ней отвечает на все вопросы об уровне российского хоккея.

За океаном играют много россиян, значит все идет в нужном направлении», – сказал Терещенко.

В этом регулярном чемпионате НХЛ на лед выходили 57 россиян (49 полевых и 8 вратарей).

