Карбери о голе Овечкина с «Виннипегом»: «Перед матчем была особенная церемония – можно было сказать наверняка, что он забьет. Он всегда влияет на игру в важный момент»
Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил очередной гол Александра Овечкина.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).
Перед игрой прошла торжественная церемония в честь 40-летнего форварда. Клуб поздравлял Овечкина с достижением отметки в 900 голов и 1500 матчей в регулярках НХЛ.
«Это была особенная церемония. Можно было сказать наверняка, что он забьет.
Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте. Этот вечер не стал исключением», – сказал Карбери.
🚨 908-й гол Овечкина! Ответил на красивую церемонию в свою честь
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
