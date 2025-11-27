Карбери о голе Овечкина с «Виннипегом»: «Перед матчем была особенная церемония – можно было сказать наверняка, что он забьет. Он всегда влияет на игру в важный момент»

Тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил очередной гол Александра Овечкина.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери прокомментировал гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).

Перед игрой прошла торжественная церемония в честь 40-летнего форварда. Клуб поздравлял Овечкина с достижением отметки в 900 голов и 1500 матчей в регулярках НХЛ.

«Это была особенная церемония. Можно было сказать наверняка, что он забьет.

Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте. Этот вечер не стал исключением», – сказал Карбери .

