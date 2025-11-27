  • Спортс
Билялетдинов о травме своего внука Романова после толчка от Рантанена: «Лечение займет 4-6 месяцев, но могло быть хуже. Хорошо, что Саша убрал голову и сгруппировался»

Зинэтула Билялетдинов поделился мнением о травме Александра Романова.

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал эпизод с травмой своего внука, защитника «Айлендерс» Александра Романова.

25-летний россиянин перенес операцию на плече после силового приема Микко Рантанена в игре с «Далласом» (3:2). Финский форвард толкнул Романова на борт.

– Мы очень расстроились из-за травмы вашего внука, защитника «Айлендерс» Александра Романова. Мне сразу не понравился тот эпизод, когда на борт его толкнул форвард «Далласа» Микко Рантанен. Какой была ваша реакция?

– Откровенно говоря, когда я это увидел, то просто был в таком состоянии… Это еще хорошо, что случилось так. Могло быть хуже! Конечно, это неправильный толчок в спину. Хорошо, что Саша сумел как-то убрать голову, сгруппироваться. Но ситуация была нехорошая.

Два дня назад Саше сделали операцию на плече. Говорят, лечение этой травмы займет четыре-шесть месяцев. Посмотрим, как будет. Тут важно не форсировать, чтобы все зажило. На сегодняшний день сложно назвать точные сроки его возвращения. Сама операция длилась недолго, но восстановление будет непростым.

– Александр сильно расстроен?

– Он держится, но ему тяжело. Выбыл на долгий срок, а ведь парень любит и хочет играть. И вот такое серьезное повреждение, – сказал Билялетдинов.

Руа о Романове и его травме: «Он недоволен, без сомнений. Такого игрока невозможно заменить, но «Айлендерс» нужно двигаться дальше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
