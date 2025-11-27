Кузнецов – в составе «Металлурга» на матч с «Авангардом». Форвард пропустил прошлую игру по решению Разина
Евгений Кузнецов вошел в состав «Металлурга» на матч с «Авангардом».
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов вошел в состав команды на матч FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом».
32-летний форвард заявлен в четвертое звено с Сергеем Толчинским и Никитой Коротковым. Игра пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени.
Кузнецов пропустил прошлый матч с «Адмиралом» (4:3) по решению главного тренера Андрея Разина. Он провел 12 матчей и набрал 7 (0+7) очков в этом сезоне.
Отметим, что в основу «Металлурга» вернулся Даниил Вовченко. Нападающий не играл с 12 ноября из-за травмы.
Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Работаем над физикой – он должен набрать ту форму, которая была в Америке. Разговоры вокруг него были, есть и будут»
