Овечкин побил рекорд НХЛ по голам на одной арене, которым владел Горди Хоу. У Александра 442 шайбы в регулярках на Capital One Arena

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене (442).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне и 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.
442 шайбы из 903 Овечкин забросил на домашней арене «Вашингтона» (текущее название – Сapital One Arena, открыта в 1997 году).
Александр стал рекордсменом НХЛ по числу голов на одной арене, превзойдя достижение Горди Хоу (441 гол на арене Detroit Olympia, эксплуатировалась с 1927 по 1979 годы).
