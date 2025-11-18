Овечкин побил рекорд НХЛ по голам на одной арене, которым владел Горди Хоу. У Александра 442 шайбы в регулярках на Capital One Arena

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене (442).

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал автором победной шайбы в ворота «Лос-Анджелеса » (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Гол стал для 40-летнего россиянина 6-м в сезоне и 903-м за карьеру в лиге в рамках регулярок.

442 шайбы из 903 Овечкин забросил на домашней арене «Вашингтона » (текущее название – Сapital One Arena, открыта в 1997 году).

Александр стал рекордсменом НХЛ по числу голов на одной арене, превзойдя достижение Горди Хоу (441 гол на арене Detroit Olympia, эксплуатировалась с 1927 по 1979 годы).