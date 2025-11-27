«Сибирь» может вернуть Андреоффа. 34-летний форвард набрал 2+1 в 15 матчах чемпионата Швейцарии (Артур Хайруллин)

«Сибирь» может вернуть Энди Андреоффа.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Сибирь » может вернуть в команду Энди Андреоффа .

34-летний форвард выступал за новосибирский клуб два сезона и набрал 81 (51+30) очко за 137 матчей в FONBET чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Этим летом он перешел в швейцарский «Цюрих », за который провел 15 игр и заработал 3 (2+1) очка при полезности «минус 3».

Действующий контракт Андреоффа с клубом рассчитан до 2027 года.

Бек вернулся в «Сибирь», подписав контракт до 2027 года. Ранее канадец отыграл за клуб 3 сезона – 196 матчей с учетом плей-офф и 156 очков