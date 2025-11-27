Экс-защитник СКА Деанджело о стрельбе возле Белого дома в США: «Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с сотрудниками Нацгвардии»

Тони Деанджело призвал Дональда Трампа разобраться со стрелявшими у Белого дома.

Бывший защитник СКА , хоккеист «Айлендерс » Энтони Деанджело прокомментировал стрельбу возле Белого дома.

26 ноября в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по сотрудникам Национальной гвардии США. Двоих служащих доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось , что подозреваемый был задержан.

«Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с нашими сотрудниками Нацгвардии, которые просто выполняли свою работу», – написал Деанджело .

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия – страна иуд. Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда»