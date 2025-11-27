Экс-защитник СКА Деанджело о стрельбе возле Белого дома в США: «Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с сотрудниками Нацгвардии»
Тони Деанджело призвал Дональда Трампа разобраться со стрелявшими у Белого дома.
Бывший защитник СКА, хоккеист «Айлендерс» Энтони Деанджело прокомментировал стрельбу возле Белого дома.
26 ноября в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по сотрудникам Национальной гвардии США. Двоих служащих доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что подозреваемый был задержан.
«Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с нашими сотрудниками Нацгвардии, которые просто выполняли свою работу», – написал Деанджело.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Энтони Деанджело
