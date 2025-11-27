  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-защитник СКА Деанджело о стрельбе возле Белого дома в США: «Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с сотрудниками Нацгвардии»
14

Экс-защитник СКА Деанджело о стрельбе возле Белого дома в США: «Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с сотрудниками Нацгвардии»

Тони Деанджело призвал Дональда Трампа разобраться со стрелявшими у Белого дома.

Бывший защитник СКА, хоккеист «Айлендерс» Энтони Деанджело прокомментировал стрельбу возле Белого дома.

26 ноября в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по сотрудникам Национальной гвардии США. Двоих служащих доставили в больницу в критическом состоянии. Сообщалось, что подозреваемый был задержан.

«Сделайте из этого показательный пример, господин президент. Мои мысли и молитвы с нашими сотрудниками Нацгвардии, которые просто выполняли свою работу», – написал Деанджело.

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: «Христос был предан Иудой. Португалия – страна иуд. Криштиану не нужно одобрение, он мировая легенда»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Энтони Деанджело
logoЭнтони Деанджело
logoАйлендерс
logoКХЛ
logoДональд Трамп
logoНХЛ
logoСКА
происшествия
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Самсонов о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Не очень это понимаю. В НХЛ человек может прийти на матч любых команд в чем угодно. Какие вообще проблемы?»
10 ноября, 07:30
Ларионов об игроках с итальянскими корнями: «Деанджело знаю с 15 лет, для меня было загадкой, как он оказался в России. По поводу Грималди и Бландиси провел много бесед, получил хорошие отзывы»
10 сентября, 13:53
Романов о характере Деанджело: «В 90% фигня, о чем про него говорят, он противоположность этому, добрый парень. У него хорошее чувство юмора, на льду он профессионал»
21 августа, 16:36
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
1 минуту назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
16 минут назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
41 минуту назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
30 минут назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
54 минуты назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58