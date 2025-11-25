Руа о Романове и его травме: «Он недоволен, без сомнений. Такого игрока невозможно заменить, но «Айлендерс» нужно двигаться дальше»

Патрик Руа о травме Александра Романова: он недоволен, в этом нет сомнений.

Главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа прокомментировал информацию, что защитник Александр Романов выбыл на 5-6 месяцев из-за травмы.

25-летний россиянин перенесет операцию на плече после силового приема Микко Рантанена в игре с «Далласом» (3:2). Финский форвард толкнул Романова на борт.

«Он недоволен, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно двигаться дальше, но таких игроков невозможно заменить. Мы надеемся, что пришедшие ребята впишутся в игру.

Это шанс для Адама Боквиста , он должен им воспользоваться. Посмотрим, что решит генеральный менеджер, но у нас еще есть Маршалл Уоррен . Он был хорош, и мы не против, чтобы он играл», – сказал Руа.

Рантанен избежал дисквалификации за толчок Романова на борт. Форвард «Далласа» был удален до конца матча с «Айлендерс»