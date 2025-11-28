Виктор Козлов о Вязовом: «Не собираемся его разгружать. Он сам вписался в роль первого вратаря «Салавата». Пусть огребает по полной»
Виктор Козлов: пусть Семен Вязовой огребает по полной, не собираемся разгружать.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о нагрузке на вратаря Семена Вязового после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (7:4).
22-летний голкипер провел 17 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,17).
– Вы иначе теперь относитесь к «Барысу», когда сражаетесь с ним за место в восьмерке?
– Мы на десятом месте еще. Все, кто выше нас - это не рядовой матч. И у нас сейчас каждая игра - это матч плей‑офф.
– Почему вы в ворота не поставили Коновалова? Можно было бы разгрузить Вязового.
– Мы не собираемся его разгружать. Он сам вписался в эту роль первого вратаря. Поэтому пусть огребает по полной, – сказал Козлов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
