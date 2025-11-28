Гендиректор «Сибири» о сезоне: «Не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ»

Гендиректор «Сибири»: нет такого, что в случае невыхода в плей-офф уходим в ВХЛ.

Генеральный директор «Сибири » Лев Крутохвостов высказался о текущей ситуации в клубе и финансовых перспективах.

С 21 очком в 30 играх новосибирский клуб идет на последнем месте в Восточной конференции.

– Есть ли риск, что в случае невыхода в плей-офф финансирование «Сибири» сократится?

– В нашей жизни, возможно, наверное, все. Но ни перед сезоном, ни сейчас не ставится так вопрос, что в случае невыхода в плей-офф все закрывается, а клуб переходит в ВХЛ . Да, нам ставилась задача попасть в плей-офф с как можно более высокого места, но вопрос о финансировании не затрагивался.

– Было ли по сравнению с прошлым сезоном увеличение бюджета?

– Небольшое, на 5–7%, на некоторые статьи расходов по-разному, – сказал Крутохвостов.