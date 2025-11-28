Коршков о Рише во главе «Трактора»: «Нормально восприняли, все его слушают. В принципе все всех устраивает. При Корешкове есть изменения в плане большинства и розыгрышей»
Форвард «Трактора» Егор Коршков высказался о назначении Рафаэля Рише и.о. главного тренера «Трактора» и включении в штаб Евгения Корешкова.
– Как в команде восприняли изменения в тренерском штабе, уход Криса Дриджера?
– Это наша работа, здесь ничего не сделаешь. Эти дни поработали над зонной обороной и большинством, и в матче с «Шанхаем» (9:0 – Спортс) получилось отыграть на ноль и помочь вратарю. Но после такой игры не должно быть шапкозакидательства, надо начинать работать с чистого листа.
– Что уже удалось изменить Евгению Корешкову?
– Сложно пока сказать. Но есть изменения в плане большинства и розыгрышей. Посмотрим, как будет на дистанции.
– Как в команде восприняли назначение Рафаэля Рише и.о. главного тренера? Говорят, что его поддерживают игроки.
– Нормально восприняли. Он стал главным тренером, все его слушают, мы работаем. В принципе все всех устраивает. В большой степени все зависит от ребят, мы выходим играть, а тренеры говорят, как это сделать правильно, подсказывают нюансы, отмечают проблемы соперника, – сказал Коршков.