Коршков о Рише во главе «Трактора»: «Нормально восприняли, все его слушают. В принципе все всех устраивает. При Корешкове есть изменения в плане большинства и розыгрышей»

Егор Коршков о переменах в тренерском штабе «Трактора»: Рише все слушают.

Форвард «Трактора » Егор Коршков высказался о назначении Рафаэля Рише и.о. главного тренера «Трактора» и включении в штаб Евгения Корешкова .

– Как в команде восприняли изменения в тренерском штабе, уход Криса Дриджера?

– Это наша работа, здесь ничего не сделаешь. Эти дни поработали над зонной обороной и большинством, и в матче с «Шанхаем » (9:0 – Спортс) получилось отыграть на ноль и помочь вратарю. Но после такой игры не должно быть шапкозакидательства, надо начинать работать с чистого листа.

– Что уже удалось изменить Евгению Корешкову?

– Сложно пока сказать. Но есть изменения в плане большинства и розыгрышей. Посмотрим, как будет на дистанции.

– Как в команде восприняли назначение Рафаэля Рише и.о. главного тренера? Говорят, что его поддерживают игроки.

– Нормально восприняли. Он стал главным тренером, все его слушают, мы работаем. В принципе все всех устраивает. В большой степени все зависит от ребят, мы выходим играть, а тренеры говорят, как это сделать правильно, подсказывают нюансы, отмечают проблемы соперника, – сказал Коршков.