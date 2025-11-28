  • Спортс
  • Никитин о проблемах ЦСКА: «Ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело. Моя задача проста: объяснить, убедить, заставить»
11

Никитин о проблемах ЦСКА: «Ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело. Моя задача проста: объяснить, убедить, заставить»

Игорь Никитин о ситуации в ЦСКА: беспорядок – следствие менталитета.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о результатах команды в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА набрал 31 очко в 31 матче и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Есть ощущение, что у вас самого многое перестало получаться. Игроки не делают то, что вы им советуете. Если бы это длилось один-два матча - одно дело, но уже ноябрь... Как решить проблему? Откуда это вообще взялось? У вас такого раньше не было.

– Почему же? В Ярославле было примерно то же самое в первый год. Один в один. Там все проходило несколько мягче, но история очень похожая. Просто в Ярославле была одна ситуация, в ЦСКА – другая. И, возвращаясь к вашему вопросу, мне нужно найти способ активировать ребят.

– Вы в Ярославле два года подряд говорили, что главная проблема – менталитет игроков. Что они должны поверить в то, что могут и обязаны побеждать. На третий-четвертый год у вас получилось. Но здесь, по-моему, дело не в менталитете, а в каком-то беспорядке.

– А беспорядок – это следствие менталитета. Когда беспорядок происходит в голове, это отражается на игре. Команда – это не просто 20 человек, которые сидят в одной раздевалке. Это люди, которые могут поругаться между собой, простить друг друга, которые готовы исправить ошибку партнера самозабвенно и без назидания тренера. У нас пока этого нет.

Поэтому ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело – делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового, – сказал главный тренер ЦСКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
