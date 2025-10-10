Свищев о словах Гашека: «Овечкин сказал, что в НХЛ никто не обращает внимание на призывы Доминика. Это просто гавканье, деменция накрыла его»

Дмитрий Свищев заявил, что в США никто не слушает призывы Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступил с критикой в адрес руководства НХЛ из-за политики: «Лига снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».

«Деменция накрыла Гашека чуть раньше, чем это обычно бывает у других возрастных людей. Его по-своему накрывает. Если он такой борец за «справедливость», так пусть займется развитием спорта у себя в Чехии или в Европе, Америке, где хочет. Пусть он сделает что-то полезное для общества. Гашек в своем глазу бревно не замечает, а ищет соринку в чужом.

Гашек не тем занимается. Он неудавшийся политик, остался без работы и внимания. Единственная возможность заявить о себе – говорить гадости о России. Все уже устали от него. Мы реагируем на это только потому, что речь идет о российских хоккеистах, о нашей стране. А в США, Канаде никто не придает словам Гашека значения.

Я общался с коллегами, которые занимаются хоккеем в Америке. В частности, с Овечкиным говорил. Александр сказал, что в НХЛ вообще никто не обращает внимание на призывы Гашека. Там его не слушают, это просто гавканье. Гашек ведет себя как дитя. А чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .