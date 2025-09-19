Журова о будущем Овечкина: «Может, он уже не хочет быть спортсменом, скажет: «Хватит. Пойду тренером». Фетисов же тоже долго играл, остался тренером в Америке, потом вернулся в Россию»

Светлана Журова поделилась мыслями о будущем Александра Овечкина.

17 сентября хоккеисту исполнилось 40 лет. Контракт россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26.

– Это вопрос выбора, Саша может вернуться в Россию и играть в КХЛ , радовать наших болельщиков, или остаться в Америке с большим контрактом, тоже все может быть. Он свободный спортсмен и очень востребован.

При этом все равно понимаем, что Саша – это спортивное долголетие. Ему можно позавидовать, потому что все-таки и травмы, и возраст, и многое другое. Просто потрясает, что он до сих пор в спорте, поэтому тоже надо смотреть и по здоровью.

Что-то на публику сейчас обещать, не зная, что потом будет… Лучше подождать, посмотреть.

– Как вы считаете, решит ли он все-таки остаться в НХЛ или вернется в «Динамо»?

– Сложно сказать. Нельзя сказать, что у нас, например, играют в менее интересный или менее агрессивно-быстрый хоккей, чем в НХЛ. Поэтому, думаю, здесь тоже есть и финансовый момент, о котором Саша будет думать. У него есть время подумать.

Может, он вообще не хочет уже быть спортсменом, скажет: «Хватит уже, слишком долго. Пойду тренером». А тренер – это уже другая история. Как Вячеслав Фетисов же тоже достаточно долго играл, остался тренером в Америке, а потом вернулся сюда. Такая история ведь тоже была, – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

