Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»

Светлана Журова уверена, что Александр Овечкин еще забьет много голов в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» не забросил ни одной шайбы в текущем регулярном чемпионате, набрав 2 (0+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 2». Это повторение личного антирекорда Овечкина – 4 первых игры на старте сезона НХЛ без голов.

«У Овечкина еще все впереди, он забьет немало шайб в НХЛ.

Не думаю, что Саша таким образом интригу создает, не забивая на старте сезона. Просто пока он набирает форму, вкатывается в сезон. Он раззабивается, поверьте. Овечкин наверняка еще будет блистать в НХЛ.

Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас, чтобы мы могли живьем посмотреть на его игру. Хотя у Саши уже достаточно серьезный возраст для спортсмена, особенно в таком энергозатратном и травмоопасном виде спорта, как хоккей», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Овечкин
Государственная дума
logoСветлана Журова
logoНХЛ
Политика
logoКХЛ
logoВашингтон
