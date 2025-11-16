Грицюк забил 4-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 9 очков в 18 играх

Арсений Грицюк забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк забросил шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (3:2 Б).

На счету 24-летнего россиянина стало 9 (4+5) очков в 18 играх в дебютном сезоне в лиге.

Сегодня Арсений (16:56, нейтральная полезность) реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 2 блока.

Свой буллит в послематчевой серии он не забил.