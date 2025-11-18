Фанаты «Динамо» скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»
Фанаты «Динамо» скандировали фамилию Кудашова во время матча со «Спартаком».
Болельщики московского «Динамо» после начала матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» скандировали фамилию бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова.
Вчера «Динамо» сообщило, что Алексей Кудашов был уволен с поста главного тренера клуба.
Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году.
В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.
Отставка Кудашова – абсурдное решение «Динамо». Вы вообще верите?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
