Фанаты «Динамо» скандировали фамилию Кудашова в начале матча со «Спартаком»

Болельщики московского «Динамо» после начала матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» скандировали фамилию бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова .

Вчера «Динамо» сообщило , что Алексей Кудашов был уволен с поста главного тренера клуба.

Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года. За это время он вместе с командой выиграл Кубок Континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.

