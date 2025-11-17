Дадонов о месте арены «Нью-Джерси»: «Слышал, что это неблагополучный район. Не стал бы здесь жить и гулять не приеду. Много ходят людей, выглядят как неблагополучные»

Евгений Дадонов: не могу сказать, что хотел бы жить в Нью-Йорке.

Нападающий «Нью-Джерси » Евгений Дадонов поделился мыслями о Ньюарке и Нью-Йорке.

– Вы живете в Ньюарке? Как обустроились?

– Я живу в минутах 20-30 езды от Ньюарка, немного за городом. Обустроились нормально.

Понятно, что первое время было немножко все в новинку и надо было привыкнуть. Но это обычный процесс, обустройство заняло две-три недели. Сейчас уже чувствую себя как дома.

– Нью-Йорк ведь находится рядом?

– Да, через речку, получается. Иногда туда заезжаем. Сейчас, когда получил травму, побольше с детьми ездим погулять.

Всем нравится, но не могу сказать, что я хотел бы там жить. Но есть возможность, можно ездить туда. Там много людей, особенно на выходные и праздники. С детьми тяжело жить постоянно.

Если идешь куда-нибудь, то глаз с них не надо сводить и нужно следить постоянно. Потому что вокруг толпа людей, а дети могут куда-то пойти.

– Другие игроки, которые играли в «Нью-Джерси», говорят, что арена находится в каком-то небезопасном районе.

– Я не знаю, насколько безопасно здесь, потому что я мало здесь бываю – приезжаю только на стадион.

Я тоже слышал, что это неблагополучный район. Я бы не стал здесь жить и гулять не приеду тоже. Но если приехать на машине, то нет ничего такого страшного.

– Много бедных домов?

– Наоборот, строится много новых домов. Много ходят таких людей, не знаю, бездомные они или нет, но выглядят как неблагополучные, – сказал Евгений Дадонов.