Грицюк об изучении английского: «Разговорный у меня нормальный, база слов есть. Мне просто трудно вставлять все эти are, is. Не понимаю, куда их втыкать»

Арсений Грицюк рассказал, как изучает английский язык.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси » из СКА.

– Как часто изучаешь английский?

– Раньше два раза в неделю, теперь пореже стал. Сейчас вернусь к тому же режиму.

– Говорят, что это бессмысленно – заниматься. В разговоре ты быстрее выучишь.

– Я тоже так занимаюсь. Меньше изучаем правила, больше разговариваем про жизнь. И в конце урока уже идут правила, учим новые слова, чтобы быстрее запоминать.

– Ты общительный человек. Такие ребята, как Марченко, Кузьменко, старались давать интервью на английском, пусть и на ломанном, и это имело успех.

– У меня до сезона будет несколько недель. Думаю, что подтяну свой английский. Разговорный у меня нормальный, база слов есть. Мне просто трудно вставлять все эти причастия are, is. Я не понимаю, куда их втыкать, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк .