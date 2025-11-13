Ларионов-младший об удалениях в СКА: «Делаю, что и всегда, но раньше меня за это не удаляли. У судьей непростая работа, есть человеческий фактор»

Игорь Ларионов-младший прокомментировал работу судей в КХЛ.

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший оценил работу судей в FONBET чемпионате КХЛ. В текущем сезоне у него 18 минут штрафа за 19 игр.

– Иногда вы хватаете удаления на ровном месте, и СКА в меньшинстве пропускает голы. Но эти удаления трудно предсказать – могут дать, могут не дать. Вы сильно расстраиваетесь, когда этот рандом падает на вас?

– Я даже не знаю… Делаю то же, что и всегда. Но раньше меня за это не удаляли, а теперь удаляют. Я даже в матче против «Шанхая » спрашивал у судьи: «У меня же соперник схватил клюшку…» – «Я этого не увидел».

Арбитры – ведь тоже люди. В прошлом матче они не увидели, когда я убегал «в ноль», то, честно говоря, в том эпизоде соперник мог своей клюшкой сломать мне кисть. Повезло, что обошлось.

Ну, не увидели тот момент, бывает. Все мы люди, каждый может ошибиться. В каждой профессии в мире любой может сделать ошибку.

– И что остается? Снова терпеть?

– Да, с этим ничего нельзя сделать. В хоккей ведь не роботы играют. Это и делает спорт и жизнь интереснее. Есть человеческий фактор.

Судьи – молодцы, они стараются, и у них непростая работа. Но мне надо эти моменты перетерпеть, и все должно быть нормально, – сказал Ларионов-младший .

Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»