  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов-младший об удалениях в СКА: «Делаю, что и всегда, но раньше меня за это не удаляли. У судьей непростая работа, есть человеческий фактор»
3

Ларионов-младший об удалениях в СКА: «Делаю, что и всегда, но раньше меня за это не удаляли. У судьей непростая работа, есть человеческий фактор»

Игорь Ларионов-младший прокомментировал работу судей в КХЛ.

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший оценил работу судей в FONBET чемпионате КХЛ. В текущем сезоне у него 18 минут штрафа за 19 игр.

– Иногда вы хватаете удаления на ровном месте, и СКА в меньшинстве пропускает голы. Но эти удаления трудно предсказать – могут дать, могут не дать. Вы сильно расстраиваетесь, когда этот рандом падает на вас?

– Я даже не знаю… Делаю то же, что и всегда. Но раньше меня за это не удаляли, а теперь удаляют. Я даже в матче против «Шанхая» спрашивал у судьи: «У меня же соперник схватил клюшку…» – «Я этого не увидел».

Арбитры – ведь тоже люди. В прошлом матче они не увидели, когда я убегал «в ноль», то, честно говоря, в том эпизоде соперник мог своей клюшкой сломать мне кисть. Повезло, что обошлось.

Ну, не увидели тот момент, бывает. Все мы люди, каждый может ошибиться. В каждой профессии в мире любой может сделать ошибку.

– И что остается? Снова терпеть?

– Да, с этим ничего нельзя сделать. В хоккей ведь не роботы играют. Это и делает спорт и жизнь интереснее. Есть человеческий фактор.

Судьи – молодцы, они стараются, и у них непростая работа. Но мне надо эти моменты перетерпеть, и все должно быть нормально, – сказал Ларионов-младший.

Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Ларионов-младший
logoШанхай Дрэгонс
logoСКА
logoМатч ТВ
logoКХЛ
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов-младший о СКА: «Знаю, что могу набирать очки в КХЛ, давать результат. Это я делал раньше и продолжу. В последних матчах начало что-то получаться»
11 ноября, 20:34
Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
11 ноября, 18:11
Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»
11 ноября, 16:36
Главные новости
Кудашов о 4:5 от «Ак Барса»: «Игра шла с переменным успехом. Хоккеисты старались, играли с самоотдачей и желанием, но не получилось»
33 секунды назад
Мэттью и Брэди Ткачаки запустили подкаст «Wingmen», став первыми действующими игроками НХЛ с ток-шоу
10 минут назад
Ги Буше: «Самое большое отличие КХЛ от Северной Америки – в размерах площадки, там она меньше. Еще одно отличие – судейство, здесь оно более строгое»
39 минут назад
«Ак Барс» отыгрался с 2:4 и победил «Динамо». Яшкин набрал 2+2, Миллер – 3+1
50 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Динамо», «Авангард» победил «Трактор»
сегодня, 18:24
«Ак Барс» обыграл «Динамо» благодаря хет-трику Миллера и дублю Яшкина – 5:4! ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
сегодня, 18:21Видео
Защитник «Ак Барса» Миллер сделал 1-й хет-трик в КХЛ – в матче с «Динамо»
сегодня, 18:14Видео
Разин о Джонсоне: «У него украли паспорт в Нидерландах, насколько я знаю. Мы отпустили его на 2 недели, потом он должен был вернуться и начать реабилитацию»
сегодня, 17:59
Гру о возвращении Кравцова: «Большое усиление для «Трактора». Он был вторым лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Это топовый хоккеист»
сегодня, 17:44
Ги Буше после 3:2 с «Трактором»: «Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды, но мы строим ее по кирпичикам»
сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ак Барса» Лямкин провел 600-й матч КХЛ
31 минуту назад
Ожиганов стал 5-м защитником, набравшим 300 очков в КХЛ
сегодня, 17:36
Никита Лямкин: «Ак Барс» – топ-клуб и не должен проигрывать 3 матча подряд. Это бьет по самолюбию. Постараемся избегать этого впредь»
сегодня, 15:12
Плющев про 11 поражений «Сибири» подряд: «Господин Буцаев никогда ничего не добивался. Если хотели бороться за плей-офф, нужен был другой специалист»
сегодня, 14:28
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Назаров о КХЛ: «Популярность на ТВ и в соцсетях растет. Хоккей превращается в шоу – так и должно быть. Выбрано правильное направление развития»
сегодня, 13:59
РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин
сегодня, 12:15
Тренер «Сочи» Михайлов о Самсонове, пропустившем 3-й период с «Торпедо»: «У него микроповреждение, не стали рисковать»
сегодня, 11:32
«Торпедо» подписало договор с Хохловым до конца сезона. Ранее защитник был на пробном контракте
сегодня, 10:58
Панарин с 0+4 стал второй звездой дня в НХЛ. Немец с хет-триком – 1-й, Петерка с 1+1 – 3-й
сегодня, 10:35