Форвард «Колорадо » Захар Бардаков заявил, что ранее не следил за НХЛ. В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 4 (1+3) очка в 12 матчах при полезности «плюс 3».

– Вы недавно разгромили «Эдмонтон» – 9:1!

– Да, самая легкая игра. Я отдал две передачи, выглядел неплохо. Против 97-го номера, понятно, не выходил, но все равно было здорово.

– Похоже, вы не сильно следите за НХЛ, если не сразу назвали фамилию игрока под 97-м номером?

– Честно? Не особо. Слышу какие-то фамилии – Макдэвид например, – но в целом понятия не имею, против кого играю. Мы недавно с «Ванкувером» встречались – фамилии читаю, а не узнаю.

Никогда особенно не следил, не смотрел игры. Иногда это мешает – не знаешь, чего ждать от соперников. Но, по сути, все обычные ребята, просто быстрые и с шайбой уверенные. А я свой стиль не меняю, – сказал Бардаков.

