  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»
12

Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»

Игорь Ларионов – младший: В СКА вся команда как семья, каждый говорит с тренером.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший заявил, что у тренера и игроков в клубе отношения как в семье. 

– Когда СКА много проигрывал, как вы с отцом друг друга поддерживаете на семейном совете? О чем разговариваете?

– У нас нет такого, что это семейное дело. У нас вся команда как семья. Каждый может с тренером поговорить, дать свой совет, высказать мнение. Это очень важно, и тут современный подход. Такого в олдскуле не было. Но теперь это необходимо.

Хорошо получать мнения от всех. От каждого человека, из каждого разговора можно вынести что-то полезное. И у нас такая команда, где все имеют голос. Это очень здорово, – сказал Игорь Ларионов – младший. 

Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoСКА
logoИгорь Ларионов-младший
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»
сегодня, 15:36
Ларионов о сыне: «Он приболел. На матч против «Шанхая» вышел уже нездоровым, восстанавливается сейчас. Надеюсь, к домашней серии он будет в составе СКА»
вчера, 21:46
Плющев о недопуске фанатов в форме «Шанхая» в Ледовый: «Это было то ли по глупости, то ли по просьбе кого-то. Есть болезненные моменты, связанные с двумя командами в Питере, наверное»
9 ноября, 20:45
Главные новости
Ананьина об отличиях женского хоккея: «Девчонки красятся на матчи: губки, реснички. Макияж виден даже под маской! Женщины эмоциональнее, мстительнее, не зря говорят про змеиное логово»
11 минут назад
Панарин после 6:3 с «Нэшвиллом»: «Приятно больше не слышать свист от болельщиков «Рейнджерс». Будто груз свалился с плеч»
27 минут назад
Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
сегодня, 18:11
Хоккеистка Ананьина: «Не люблю слабых духом мужчин. Мой избранник должен быть морально сильнее меня, пока таких не встречала. Если человек глупый – сразу до свидания»
сегодня, 17:56
Агент Кравцова: «Если какой-то клуб НХЛ будет сильно его желать – посмотрим. Сейчас Виталий хочет хорошо играть в КХЛ, помочь «Трактору»
сегодня, 17:01
Кросби о наследии: «Нет времени много размышлять об этом. Благодарен, что до сих пор живу своей детской мечтой – играть в НХЛ»
сегодня, 16:50
Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»
сегодня, 16:24
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 17:53
Морозов о 3+7 у Овечкина в 15 матчах: «Разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий, думаю. У него бывают непростые старты»
сегодня, 16:00
Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»
сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о расторжениях Мартина и Доминге: «В АХЛ у них прекрасные показатели, но в КХЛ хоккей другой. У нас достаточно хороших молодых вратарей»
43 минуты назад
Кросби о Канаде на Олимпиаде-2026: «Шанс сделать это снова, круто. Я не был уверен, что вернусь сюда. Молодые ребята взволнованы не меньше, чем я»
52 минуты назад
17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»
сегодня, 18:33
Дронов о Кравцове: «Мы рады, что он вернулся, классный игрок. «Трактору» его не хватало, как оказалось»
сегодня, 17:44
Симашев об арене «Юты»: «В выходной в любое время можно покататься, поработать в зале. Даже есть парикмахерская, ребята звонят барберу, он всех стрижет»
сегодня, 17:30
Михайлов о введении Могильного в Зал славы: «Давно нужно было. Он был звездой в НХЛ, лучшие годы провел за океаном»
сегодня, 17:12
Жерносеков из «Омских Ястребов» – самый молодой вратарь с шатаутом в дебютном матче в истории МХЛ. Он побил рекорд Аскарова
сегодня, 16:15
Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»
сегодня, 15:50
Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амур» – «Трактор» в джерси хабаровского клуба
сегодня, 15:11Фото
Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»
сегодня, 14:14