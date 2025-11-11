Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»

Игорь Ларионов – младший: В СКА вся команда как семья, каждый говорит с тренером.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший заявил, что у тренера и игроков в клубе отношения как в семье.

– Когда СКА много проигрывал, как вы с отцом друг друга поддерживаете на семейном совете? О чем разговариваете?

– У нас нет такого, что это семейное дело. У нас вся команда как семья. Каждый может с тренером поговорить, дать свой совет, высказать мнение. Это очень важно, и тут современный подход. Такого в олдскуле не было. Но теперь это необходимо.

Хорошо получать мнения от всех. От каждого человека, из каждого разговора можно вынести что-то полезное. И у нас такая команда, где все имеют голос. Это очень здорово, – сказал Игорь Ларионов – младший.

