Ларионов-младший о СКА: «Знаю, что могу набирать очки в КХЛ, давать результат. Это я делал раньше и продолжу. В последних матчах начало что-то получаться»

Игорь Ларионов – младший: в СКА могу набирать очки, делать результат.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший заявил, что будет стремиться набирать очки и помогать команде.

– Ваш отец на пресс-конференции, нужно проявить терпение: «Этот город умеет терпеть».

– Да, конечно. Я знаю, что в этой лиге могу набирать очки и делать результат. Это я и делал раньше. И буду продолжать делать. Сейчас такой момент, что в последних матчах начало что-то получаться. Но в общем надо более стабильно это делать. И это все приходит через работу.

Да, бывают матчи хорошие, бывают плохие. Это со всеми случается, не только со мной. Но команда в том и заключается, что когда у одного не идет игра, то другие выступают сильнее, сражаясь за победу.

Бывают матчи, когда одно звено выпадает, но другое звено берет инициативу на себя. Думаю, это очень важно для команды, когда все могут собраться, если у кого-то не идет игра – поддержать, и все равно сделать результат, – сказал Игорь Ларионов – младший.

