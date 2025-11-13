  • Спортс
Сошников об уходе из «Сибири»: «Кто-то считает меня предателем, но я не запрашивал обмен – клуб сам его согласовал. Хочу правильно попрощаться с болельщиками – вы крутые»

Никита Сошников заявил, что не просил обмен из «Сибири».

Бывший форвард «Сибири» Никита Сошников заявил, что не запрашивал обмен из клуба. Такая информация появлялась на фоне конфликта игрока с главным тренером Вячеславом Буцаевым.

Позднее Сошникова обменяли в «Адмирал» на Семена Кошелева.

«Я не хочу кого-то облить грязью. Просто надо пролить свет на ситуацию. В первую очередь для того чтобы правильно попрощаться с болельщиками «Сибири». Не буду лукавить, что мне много писали, это читают родители. Кто-то считает, что я предатель, бросил команду в тяжелый период, побежал с тонущего корабля.

Обращаюсь к фанатам «Сибири» – я ничего не запрашивал, не говорил никому, чтобы меня обменивали. Когда в последний раз говорил с агентом, он сказал, что клуб уже согласовал обмен, оставалось его подтвердить. Руководство клуба меня само захотело поменять. Получилось, как получилось.

У меня было желание играть. С Тамбиевым был разговор еще до первого столкновения с Буцаевым. Сказал ему: «Леонид Григорьевич, может так сложиться, что придется уйти из «Сибири». Понимал, что могу не сработаться с этим специалистом. Это жизнь, я ни на кого не обижаюсь, зла не держу.

Еще раз обращусь к болельщикам «Сибири» – вы крутые! При такой игре вы все равно приходили, поддерживали, жили хоккеем. Все знают, что в Новосибирске особенная атмосфера, на выезде за нас тоже классно болели.

Вообще, в городе хорошие люди, за короткий период обзавелся большим числом хороших приятелей», – сказал Сошников.

Сошников о Буцаеве: «Нельзя песочить людей после каждой второй игры – это дичь. В этом искусство тренера – хоккеистов переманить на свою сторону. Не могу сказать, что у него это получилось»

