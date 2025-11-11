Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший рассказал, что способен поднимать 180-200 кг в приседе и становой тяге.
– По вам с виду не скажешь, но летом вылетел в сеть ролик, на котором вы в тренажерном зале тягаете огромные веса. Вы такой фанат качалки?
– Уже не помню веса, там было много чего. Но я каждый год так тренируюсь. Просто в это межсезонье мой тренер это выложил в интернет, а я репостнул, поэтому многие увидели. Но я делал те же вещи, что и всегда – даже когда еще не приехал в КХЛ.
Очень важно тренироваться. Надо приходить в лагерь команды уже в наилучшем состоянии. Поэтому я так много готовился.
– Вы с какими весами работаете?
– 180-200. Где-то так.
– Солидно, если речь о килограммах. Это присед или становая тяга?
– И то, и другое. Я тренируюсь со многими ребятами, которые выступают не только в НХЛ, но и в НФЛ – это лига американского футбола.
– Там шкафы выступают.
– И они эти веса делают на разминке. Даже ребята из НХЛ эти веса могут поднять одной рукой. Так что в этой группе я рекорды не ставлю, а просто делаю веса, которые могу. Задача – быть каждый день еще сильнее. Поэтому я много работаю, – сказал Игорь Ларионов – младший.
