Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»

Игорь Ларионов – младший о своих результатах в приседе и становой: 180-200 кг.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший рассказал, что способен поднимать 180-200 кг в приседе и становой тяге. 

– По вам с виду не скажешь, но летом вылетел в сеть ролик, на котором вы в тренажерном зале тягаете огромные веса. Вы такой фанат качалки?

– Уже не помню веса, там было много чего. Но я каждый год так тренируюсь. Просто в это межсезонье мой тренер это выложил в интернет, а я репостнул, поэтому многие увидели. Но я делал те же вещи, что и всегда – даже когда еще не приехал в КХЛ.

Очень важно тренироваться. Надо приходить в лагерь команды уже в наилучшем состоянии. Поэтому я так много готовился.

– Вы с какими весами работаете?

– 180-200. Где-то так.

– Солидно, если речь о килограммах. Это присед или становая тяга?

– И то, и другое. Я тренируюсь со многими ребятами, которые выступают не только в НХЛ, но и в НФЛ – это лига американского футбола.

– Там шкафы выступают.

– И они эти веса делают на разминке. Даже ребята из НХЛ эти веса могут поднять одной рукой. Так что в этой группе я рекорды не ставлю, а просто делаю веса, которые могу. Задача – быть каждый день еще сильнее. Поэтому я много работаю, – сказал Игорь Ларионов – младший. 

Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»

Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
