Россия сыграет на ЧМ по следж-хоккею в дивизионе С – низшем по статусу. В 2021-м у сборной была бронза

Сборная России по следж-хоккею сыграет на чемпионате мира в дивизионе С.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил Россию к участию в чемпионате мира по следж-хоккею.

Команда примет участие в дивизионе С – слабейшем по рангу в следж-хоккее. В 2021 году сборная России взяла бронзу на чемпионате мира в высшем дивизионе.

«Международный паралимпийский комитет направил в Паралимпийский комитет России информацию, подтверждающую право сборной команды России по следж-хоккею участвовать в чемпионате мира в дивизионе С. Соревнования запланированы на следующий год, однако место их проведения и состав участников еще не определены.

Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе.

Мы продолжаем работу с МПК по организации участия наших спортсменов в соревнованиях», – отметил Рожков.

В 2024 году в турнире дивизиона С играли четыре сборные: Финляндия, Тайланд, Австралия и Австрия.

Павел Рожков: «Мы общались с МПК по поводу участия атлетов в Паралимпиаде по двусторонним приглашениям. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать»