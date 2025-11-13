«Торпедо» подписало договор с Хохловым до конца сезона. Ранее защитник был на пробном контракте

«Торпедо» подписало договор с Ильей Хохловым.

Защитник Илья Хохлов подписал соглашение с «Торпедо » до 31 мая 2026 года. Ранее он находился в клубе на пробном контракте.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Хохлов провел 3 игры за нижегородцев и не набрал очков при полезности «минус 1» и 9:49 в среднем на льду.

Всего на счету 31-летнего хоккеиста 455 игр в КХЛ и 122 (36+86) балла за результативность.

«Торпедо» выиграло 7 матчей подряд, сегодня – 5:3 с «Сочи». Команда Исакова идет 2-й на Западе