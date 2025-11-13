РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в обновленный пул тестирования форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее он был отстранен на 1 месяц за кокаин, обнаруженный в допинг-пробе.
Всего в пул включены 22 игрока КХЛ, из которых трое – спартаковцы (Никита Коростелев и Адам Ружичка). В пуле находятся три хоккеиста ЦСКА (Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров).
В пул тестирования РУСАДА также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Даниил Романцев), «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев), по одному – из «Трактора» (Григорий Дронов), «Салавата Юлаева» (Ярослав Цулыгин), «Авангарда» (Дамир Шарипзянов) и «Сибири» (Сергей Широков).
Отсутствуют в пуле тестирования РУСАДА хоккеисты «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и астанинского «Барыса».
Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов WADA.