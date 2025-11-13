  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин
4

РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин

РУСАДА включило Ивана Морозова в пул тестирования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в обновленный пул тестирования форварда «Спартака» Ивана Морозова. Ранее он был отстранен на 1 месяц за кокаин, обнаруженный в допинг-пробе.

Всего в пул включены 22 игрока КХЛ, из которых трое – спартаковцы (Никита Коростелев и Адам Ружичка). В пуле находятся три хоккеиста ЦСКА (Кирилл Долженков, Тахир Мингачев и Никита Нестеров).

В пул тестирования РУСАДА также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Даниил Романцев), «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев), по одному – из «Трактора» (Григорий Дронов), «Салавата Юлаева» (Ярослав Цулыгин), «Авангарда» (Дамир Шарипзянов) и «Сибири» (Сергей Широков).

Отсутствуют в пуле тестирования РУСАДА хоккеисты «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и астанинского «Барыса».

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов WADA.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoКХЛ
logoСпартак
logoИван Морозов
logoЦСКА
logoТахир Мингачев
logoНикита Коростелев
logoАдам Ружичка
logoКирилл Долженков
logoВладимир Тарасенко
logoНикита Нестеров
logoНиколай Голдобин
logoАртем Земченок
logoИван Бочаров
logoАвтомобилист
logoНикита Гусев
logoНикита Зайцев
logoАнатолий Голышев
logoЛокомотив
logoМеталлург Мг
logoАнтон Слепышев
logoЕгор Яковлев
logoИлья Набоков
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoАлександр Радулов
logoГригорий Дронов
logoАндрей Сергеев
logoАвангард
logoСибирь
logoСергей Широков
logoДамир Шарипзянов
logoЯрослав Цулыгин
logoДинамо Москва
logoТорпедо
logoСочи
logoАк Барс
logoСеверсталь
logoАдмирал
logoНефтехимик
logoШанхай Дрэгонс
logoБарыс
logoАмур
logoДаниил Романцев
logoСКА
logoдопинг
logoРУСАДА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ изменила формат игр на Матче звезд. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4»
вчера, 10:14
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
1 ноября, 17:02
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
15 октября, 11:53
Главные новости
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке
27 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
39 минут назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов
сегодня, 04:46
Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
сегодня, 03:46Видео
Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
сегодня, 03:34
Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
сегодня, 03:22
НХЛ. «Флорида» забросила 6 шайб «Вашингтону», «Даллас» разнес «Монреаль» – 7:0, «Коламбус» одолел «Эдмонтон», «Вегас» играет с «Айлендерс»
сегодня, 03:00Live
Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
15 минут назад
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»
51 минуту назад
Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх
сегодня, 03:58
«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
сегодня, 03:10
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»
вчера, 21:16
Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП
вчера, 20:59
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
вчера, 20:43
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
вчера, 19:59
Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
вчера, 19:49