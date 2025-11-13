РУСАДА включило Морозова в обновленный пул тестирования. Ранее форварда «Спартака» отстраняли за кокаин

РУСАДА включило Ивана Морозова в пул тестирования.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в обновленный пул тестирования форварда «Спартака» Ивана Морозова . Ранее он был отстранен на 1 месяц за кокаин, обнаруженный в допинг-пробе.

Всего в пул включены 22 игрока КХЛ, из которых трое – спартаковцы (Никита Коростелев и Адам Ружичка ). В пуле находятся три хоккеиста ЦСКА (Кирилл Долженков , Тахир Мингачев и Никита Нестеров ).

В пул тестирования РУСАДА также вошли по два игрока из «Лады» (Иван Бочаров и Артем Земченок ), СКА (Николай Голдобин и Никита Зайцев ), «Автомобилиста» (Анатолий Голышев и Даниил Романцев), «Динамо» (Никита Гусев и Антон Слепышев ), «Металлурга» (Илья Набоков и Егор Яковлев ) и «Локомотива» (Александр Радулов и Андрей Сергеев ), по одному – из «Трактора» (Григорий Дронов ), «Салавата Юлаева» (Ярослав Цулыгин ), «Авангарда» (Дамир Шарипзянов ) и «Сибири» (Сергей Широков ).

Отсутствуют в пуле тестирования РУСАДА хоккеисты «Сочи», «Торпедо», минского «Динамо», «Шанхая», «Северстали», «Ак Барса», «Нефтехимика», «Адмирала», «Амура» и астанинского «Барыса».

Спортсмены, включенные в пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов WADA.