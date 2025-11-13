Сошников о Буцаеве в «Сибири»: «Когда машут планшеткой и объясняют в надменном тоне, не всегда хочется прислушиваться. Я не сталкивался с такими специалистами в карьере»

Никита Сошников поделился мнением о работе Вячеслава Буцаева в «Сибири».

Бывший нападающий «Сибири » Никита Сошников прокомментировал методы работы Вячеслава Буцаева . Новосибирский клуб проиграл 11 матчей подряд под его руководством.

– Как я слышал, у всех опытных игроков, у которых есть голос, возникали проблемы. Так ли это?

– Разногласия были, но у всех разные. Когда меня конструктивно критикуют, я всегда прислушиваюсь, нормально воспринимаю. А когда к тебе подбегают и начинают планшеткой махать, что-то объяснять в надменном тоне… Не всегда хочется к такой критике прислушиваться. Все люди разные, конечно, кто-то может молча все делать, кто-то – нет. Я в своей карьере с такими специалистами не сталкивался.

Был наслышан, конечно, от ребят. Но пока сам не столкнешься – не поймешь. По слухам же жить не будешь. Вот вчера во время матча с «Автомобилистом» я на лавке об этом задумался и сказал: «Вау, круто!» Был момент: Даня Гутик вышел в первой смене – ошибся, во второй и третьей – тоже. Это бывает, без этого никуда, главное, как ты исправляешься потом.

Я после этого вижу, как помощник уже бежит к Дане, хочет что-то сказать на эмоциях. А Леонид Григорьевич [Тамбиев] видит это и говорит: «Стой-стой, не говори ничего, он сам все знает». В итоге он вышел и через две смены забил.

А ведь могли подбежать и наорать, сказать: «Ты что? Ты такой-сякой, за кого ты играешь?» Напихали бы, парень бы потух и откатал на прямых ногах, расстроился. Поддавить игрока ментально не так тяжело. Когда тебе каждый день вдалбливают негатив, начинаешь думать разное.

– Этот негатив со стороны тренера начался сразу или прошло какое-то время?

– В мою сторону он почему-то сразу начался (смеется). Я свое мнение выражал, это ему было не близко. Он смотрит со своей стороны на жизнь, хоккей.

То, что он олимпийский чемпион, классно, но мы его воспринимаем как тренера, а не как игрока, правильно? В этом еще сложность была, – сказал Сошников.

