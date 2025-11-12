  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»
16

Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»

Игорь Ларионов – младший: работал над вбрасываниями с тренерами НХЛ.

– Как много вы работаете над вбрасываниями? В этом сезоне у вас 26,9% – маловато… Теперь к вам в тройку ставят второго центрфорварда.

– У меня всегда так. Даже когда в первом сезоне я за «Торпедо» играл, то мы выходили с Кенни Агостино. У меня получалось, и я на вбрасывание вставал. Когда не шло, он это на себя брал. Во втором и в третьем сезонах было так с Бобби Линчем и Василием Атанасовым. У кого шло, тот на вбрасывании играл.

Я летом каждый день над этим компонентом работал. Занимался с тренерами НХЛ. Единственный нюанс, что там чуть по-другому делают вбрасывания. Поэтому многие вещи, которые они там учат, невозможно перенести в КХЛ.

Я стараюсь на тренировках и в матчах, но остается, как и всегда: идут вбрасывания – я встаю на точку, не идут – мы меняемся. Самое важное – не процент выиграть, а шайбу. Если это я сделаю – супер, если партнер – тоже супер, – сказал Игорь Ларионов – младший. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoБобби Линч
logoИгорь Ларионов-младший
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
logoВасилий Атанасов
logoКенни Агостино
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов-младший о СКА: «Знаю, что могу набирать очки в КХЛ, давать результат. Это я делал раньше и продолжу. В последних матчах начало что-то получаться»
вчера, 20:34
Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
вчера, 18:11
Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»
вчера, 16:36
Главные новости
Задоров нанес травму Мэттьюсу в матче «Бостона» и «Торонто». Позже Доми хотел подраться с Никитой, россиянин отказался и заработал большинство для «Брюинс»
17 минут назадВидео
Массовая стычка произошла в 1-м периоде матча «Каролины» и «Вашингтона». Судьи помешали драке вратарей, Фегервары и Станковен бились до крови
32 минуты назадВидео
Овечкин забил 66-й гол в пустые ворота в регулярках НХЛ. Он обновляет рекорд лиги, у Гретцки 56 таких шайб
47 минут назад
Овечкин против «Каролины»: 4-й гол в сезоне, ассист, 2 броска, 2 потери и «+2» за 14:48. У него 12 очков в 16 играх в сезоне
57 минут назад
Овечкин забил 901-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 978-й, до рекорда Гретцки – 38 шайб
сегодня, 02:49Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Каролину», «Монреаль» пропустил 5 голов от «Лос-Анджелеса», «Миннесота» принимает «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 02:42Live
НХЛ открыла офис в Швейцарии, команда в Цюрихе займется расширением присутствия лиги в Европе. «Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в Стокгольме на неделе
вчера, 22:02
Барбашев провел 600 матчей в НХЛ, он 55-й россиянин в лиге с таким достижением. У форварда два Кубка Стэнли с «Вегасом» и «Сент-Луисом» и 306 очков
вчера, 21:44
Макдэвид о том, что болельщики освистали «Эдмонтон» в матче с «Коламбусом»: «Мы все слышим, все понимаем. Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение»
вчера, 20:57
Быков о Могильном в Зале славы: «Уникальный хоккеист с ювелирными бомбардирскими качествами. Его игра с Буре в ЦСКА завораживала – впечатление, что эти мастера с другой планеты»
вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
22 минуты назадТесты и игры
«Капризову повезло – можно делать большие бонусы. Все совпало в лучшую сторону». Кирилл Сафронов о рекордном контракте в НХЛ
сегодня, 01:44
«СКА не играл в «автобус» и победил благодаря вратарю. «Авангард» чудом не забил». Щитов про 1:0
сегодня, 01:31
Щитов о последнем месте «Сибири» на Востоке: «Крест на сезоне ставить нельзя. Буцаеву нужно время, он должен сделать команду. Об уходе Бека и Мерфи думать не стоит»
вчера, 21:12
Бабаев о «Сибири» при Буцаеве: «Команда не приняла его, но игроки не сливают тренера. У Чеховича конфликта с ним нет»
вчера, 20:21
Рендулич о 7-м месте «Шанхая» на Западе: «Мы выдали хороший старт, обыгрывали серьезных соперников, но удача отвернулась. Мы заряжены попасть в плей-офф»
вчера, 20:00
Брылин о Могильном в Зале славы: «Удивляет, что так долго включали. У него были все качества, которые отделяют великих игроков»
вчера, 19:48
Дементьев о расторжениях Мартина и Доминге: «В АХЛ у них прекрасные показатели, но в КХЛ хоккей другой. У нас достаточно хороших молодых вратарей»
вчера, 18:59
Кросби о Канаде на Олимпиаде-2026: «Шанс сделать это снова, круто. Я не был уверен, что вернусь сюда. Молодые ребята ждут этого не меньше моего»
вчера, 18:50
17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»
вчера, 18:33