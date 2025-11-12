Ларионов-младший о 26,9% выигранных вбрасываний в СКА: «Важно не процент выиграть, а шайбу. Работал над этим с тренерами НХЛ. Но в КХЛ многое перенести невозможно»

Игорь Ларионов – младший: работал над вбрасываниями с тренерами НХЛ.

– Как много вы работаете над вбрасываниями? В этом сезоне у вас 26,9% – маловато… Теперь к вам в тройку ставят второго центрфорварда.

– У меня всегда так. Даже когда в первом сезоне я за «Торпедо » играл, то мы выходили с Кенни Агостино . У меня получалось, и я на вбрасывание вставал. Когда не шло, он это на себя брал. Во втором и в третьем сезонах было так с Бобби Линчем и Василием Атанасовым . У кого шло, тот на вбрасывании играл.

Я летом каждый день над этим компонентом работал. Занимался с тренерами НХЛ. Единственный нюанс, что там чуть по-другому делают вбрасывания. Поэтому многие вещи, которые они там учат, невозможно перенести в КХЛ .

Я стараюсь на тренировках и в матчах, но остается, как и всегда: идут вбрасывания – я встаю на точку, не идут – мы меняемся. Самое важное – не процент выиграть, а шайбу. Если это я сделаю – супер, если партнер – тоже супер, – сказал Игорь Ларионов – младший.