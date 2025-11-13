«Шанхай» расторг контракт с Сафиным. С форвардом расстались 3 клуба за 3 месяца
«Шанхай» расторг контракт с Остапом Сафиным.
26-летний Остап Сафин покинул «Шанхай». Клуб расторг просмотровый контракт с нападающим по соглашению сторон.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Сафин провел 2 матча за китайский клуб и не отметился результативными действиями.
Отметим, что с игроком расстались три клуба за три последних месяца. 18 августа форвард покинул «Трактор», а 20 октября – ушел из «Адмирала».
Все договоры были аннулированы по соглашению сторон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
