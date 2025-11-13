«Локомотив» готов расстаться с Рафиковым и Никулиным. Хартли недоволен их игрой (Артур Хайруллин)

«Локомотив» готов обменять Рушана Рафикова и Степана Никулина.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, главный тренер «Локомотива » Боб Хартли недоволен игрой защитника Рушана Рафикова и нападающего Степана Никулина.

Отмечается, что клуб готов расстаться с ними, если получит выгодные предложения.

В текущем сезоне FONBET КХЛ 30-летний Рафиков провел 26 матчей и набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 7» и среднем игровом времени 14:42.

В активе 24-летнего Никулина 1 (0+1) результативное действие за 11 игр в этом сезоне.

