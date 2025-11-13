  • Спортс
Игорь Ларионов: «Легионеры в КХЛ обычно задают тон – я не самый большой сторонник этого. Хочется больше русских имен»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о легионерах в FONBET чемпионате КХЛ после матча с «Салаватом Юлаевым» (1:2).

– Все-таки хотелось немножко, чтобы вы, как человек, который безразрывно связан с историей русского хоккея, сказали о том, что сейчас происходит с российскими ребятами. Потому что 66,6% голов в матче забили иностранцы.

– Ну, вы знаете, я скажу честно, у вас хорошие мальчишки в Уфе, которые довольно-таки ярко сыграли. Они, по-моему, забили один гол, да? Но и у нас тоже есть ребята, человек, наверное, шесть, которые подошли к основе по ряду причин – травмы, заболевания в команде. И вы знаете, они играют хорошо. Но всегда должны быть более опытные ребята.

Обычно легионеры в нашей лиге задают тон. Я, честно говоря, не самый большой сторонник этого. Но хочется, чтобы яркие легионеры показывали пример молодым, чтобы те у них учились. В этом плане ты ожидаешь успеха, хорошего роста. У вас такой был пример, когда играли Умарк и Хартикайнен и был молодой Капризов. Эти ребята дают, скажем, быстрый прогресс молодым пацанам, потому что с опытными мастерами молодой парень гораздо быстрее сам набирается опыта и становится мастером.

Поэтому вам нужно набраться терпения так же, как и нам, потому что у нас тоже молодые ребята, которых мало кто знал до этого сезона. Хочется, чтобы было больше русских имен, которые могли быть кумирами, которые могли задавать тон, которые могут собирать аншлаги на каждом матче. И мы к этому стремимся, – сказал Ларионов.

Ларионов о СКА: «Все три вратаря играют фантастически, но когда забиваешь один-два гола – этого мало. Люди, знающие, как забивать, не могут найти уверенность»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
