  Бушар набрал 250 очков в 365 матчах за «Эдмонтон» – 2-й результат в истории клуба среди защитников. Быстрее был только Коффи
Бушар набрал 250 очков в 365 матчах за «Эдмонтон» – 2-й результат в истории клуба среди защитников. Быстрее был только Коффи

Эван Бушар набрал 250 очков в 365 матчах за «Эдмонтон».

26-летний защитник «Эдмонтона» Эван Бушар забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1 ОТ). На его счету стало 250 очков в 365 играх за «Ойлерс» в регулярках.

Это второй результат в истории клуба для защитников. Быстрее до этой отметки добирался только Пол Коффи – 250 очков за 260 игр.

В текущем сезоне Бушар набрал 12 (3+9) очков в 18 матчах. Его показатель полезности «минус 9» – худший среди игроков обороны «Эдмонтона».

Макдэвид о том, что болельщики освистали «Эдмонтон» в матче с «Коламбусом»: «Мы все слышим, все понимаем. Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
