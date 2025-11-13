  • Спортс
КХЛ изменила формат игр на Матче звезд. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4»

КХЛ изменила формат игр на Матче звезд.

КХЛ обновила формат разделения команд на предстоящий FONBET Матч звезд, который состоится 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.

Четыре команды сыграют мини-турнир в формате «4 на 4». Каждая игра будет состоять из двух периодов по 10 минут игрового времени, количество хоккеистов в заявках увеличится до 14.

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

Их соперниками станут KHL World Stars (будет составлена из легионеров, а также игроков из Беларуси и Казахстана), KHL RUS Stars (российские хоккеисты) и KHL U23 Stars (хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года).

Отметим, что с 2017 года команды делили по дивизиональному принципу.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
