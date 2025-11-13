Тренер «Сочи» Михайлов о Самсонове, пропустившем 3-й период с «Торпедо»: «У него микроповреждение, не стали рисковать»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ против «Торпедо» (3:5).
Сочинский клуб вел 2:0 после двух периодов. В перерыве они заменили вратаря Илью Самсонова, отразившего все 30 бросков в створ, на Максима Третьяка. Тот пропустил 5 шайб за 13 бросков.
«Первый период 2:0, во втором периоде соперник прибавил, перехватил инициативу. Выстояли меньшинство и под конец второго периода получили ненужное удаление, которое определило исход сегодняшнего матча.
У Ильи Самсонова все нормально, просто микроповреждение. Сейчас врачи разберутся. Не стали рисковать хоккеистом», – сказал Михайлов.
