Тренер «Сочи» Михайлов о Самсонове, пропустившем 3-й период с «Торпедо»: «У него микроповреждение, не стали рисковать»

Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов о травме Ильи Самсонова: у него микроповреждение.

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ против «Торпедо» (3:5).

Сочинский клуб вел 2:0 после двух периодов. В перерыве они заменили вратаря Илью Самсонова, отразившего все 30 бросков в створ, на Максима Третьяка. Тот пропустил 5 шайб за 13 бросков.

«Первый период 2:0, во втором периоде соперник прибавил, перехватил инициативу. Выстояли меньшинство и под конец второго периода получили ненужное удаление, которое определило исход сегодняшнего матча.

У Ильи Самсонова все нормально, просто микроповреждение. Сейчас врачи разберутся. Не стали рисковать хоккеистом», – сказал Михайлов.

«Сочи» снова заменил Самсонова после 2 периодов – при 2:0 с «Торпедо». Вышедший Третьяк пропустил пять шайб – 4 за 5 минут

