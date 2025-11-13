Панарин с 0+4 стал второй звездой дня в НХЛ. Немец с хет-триком – 1-й, Петерка с 1+1 – 3-й

Артемий Панарин стал второй звездой игрового дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Юты» Джон-Джейсон Петерка с 2 (1+1) очками в матче с «Баффало» (5:2). Он провел за «Сэйбрс» три предыдущих сезона.

Вторая звезда – нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин с 4 (0+4) очками в матче с «Тампой» (7:3).

Первая звезда – защитник «Нью-Джерси» Шимон Немец с хет-триком в матче с «Чикаго» (4:3 ОТ). На его счету победный гол в овертайме.

Панарин в 18-й раз набрал 4+ очка за игру в «Рейнджерс» – 3-й результат в истории клуба. Больше только у Жильбера и Рателля