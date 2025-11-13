Экс-защитник «Спартака» и «Динамо» Чайковски перешел в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии

Михал Чайковски перешел в «Амбри-Пиотту».

33-летний защитник Михал Чайковски подписал контракт до конца сезона с клубом «Амбри-Пиотта » из чемпионата Швейцарии.

Словак провел девять сезонов в FONBET КХЛ, поиграв за «Спартак», «Сибирь », «Динамо » и «Автомобилист ». На его счету в лиге 444 матча с учетом плей-офф и 194 (64+130) очка.

В прошлом сезоне Чайковски набрал 14 (2+14) очков за 40 игр в составе «Спартака ».