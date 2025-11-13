Экс-защитник «Спартака» и «Динамо» Чайковски перешел в «Амбри-Пиотту» из Швейцарии
Михал Чайковски перешел в «Амбри-Пиотту».
33-летний защитник Михал Чайковски подписал контракт до конца сезона с клубом «Амбри-Пиотта» из чемпионата Швейцарии.
Словак провел девять сезонов в FONBET КХЛ, поиграв за «Спартак», «Сибирь», «Динамо» и «Автомобилист». На его счету в лиге 444 матча с учетом плей-офф и 194 (64+130) очка.
В прошлом сезоне Чайковски набрал 14 (2+14) очков за 40 игр в составе «Спартака».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Swiss Hockey News
