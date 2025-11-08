Плющев о Кузнецове: «Прежде чем брать игрока в его состоянии, «Металлургу» нужно было все взвесить и обдумать. У Евгения поначалу должны были быть трудности, это очевидно»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова.
Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.
– Сможет ли Кузнецов набрать форму и вернуться к матчам за «Металлург», или у этого сотрудничества мало шансов на успех?
– Думаю, что прежде чем брать этого игрока в его состоянии, («Металлургу») нужно было хорошо все взвесить и обдумать, чтобы не дергать Кузнецова, болельщиков и хоккейную общественность.
Однозначно, игрока можно привести в состояние неплохой игровой формы, если на это есть желание. Ну, а то, что у Евгения поначалу должны были быть трудности, это совершенно очевидно. Человек в межсезонье потерял гораздо больше, чем приобрел.
Скажу еще раз: прежде чем приглашать таких игроков, нужно все взвешивать и понимать, что нужна будет хорошая индивидуальная работа, чтобы подтащить игрока до нужных физических кондиций и привести в психологическое состояние, которое может помочь ему делать работу на площадке для команды.
– Как считаете, сможет ли Евгений пройти через эти трудности?
– Если у кого-то есть желание, а главное, умение и мастерство, то при хорошей работе и нормальном отношении игрока к своему делу должно хватить. Но эти вещи раньше нужно было делать, а не сразу бросать его в пекло, – сказал Плющев.