Плющев о Кузнецове: «Прежде чем брать игрока в его состоянии, «Металлургу» нужно было все взвесить и обдумать. У Евгения поначалу должны были быть трудности, это очевидно»

Владимир Плющев высказался о трудностях Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил, что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

– Сможет ли Кузнецов набрать форму и вернуться к матчам за «Металлург», или у этого сотрудничества мало шансов на успех?

– Думаю, что прежде чем брать этого игрока в его состоянии, («Металлургу») нужно было хорошо все взвесить и обдумать, чтобы не дергать Кузнецова, болельщиков и хоккейную общественность.

Однозначно, игрока можно привести в состояние неплохой игровой формы, если на это есть желание. Ну, а то, что у Евгения поначалу должны были быть трудности, это совершенно очевидно. Человек в межсезонье потерял гораздо больше, чем приобрел.

Скажу еще раз: прежде чем приглашать таких игроков, нужно все взвешивать и понимать, что нужна будет хорошая индивидуальная работа, чтобы подтащить игрока до нужных физических кондиций и привести в психологическое состояние, которое может помочь ему делать работу на площадке для команды.

– Как считаете, сможет ли Евгений пройти через эти трудности?

– Если у кого-то есть желание, а главное, умение и мастерство, то при хорошей работе и нормальном отношении игрока к своему делу должно хватить. Но эти вещи раньше нужно было делать, а не сразу бросать его в пекло, – сказал Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
