Панарин набрал 1+2 с «Детройтом» и стал 1-й звездой, завершив серию из 6 матчей без очков. У него 3+7 в 15 играх в сезоне
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (4:1) и стал первой звездой.
34-летний россиянин прервал серию из 6 игр без результативных действий. На его счету стало 10 (3+7) баллов в 15 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Панарин (18:31, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ. Также он допустил 1 потерю.
Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»
