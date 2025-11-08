Россия U20 выиграла Кубок Будущего «3 на 3». В финале обыграли Беларусь U20 – 6:1
Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего по хоккею «3 на 3».
Сегодня в Санкт-Петербурге прошел Кубок Будущего по хоккею в формате «3 на 3».
Победу одержала молодежная сборная России (U20), обыграв в финале Беларусь U20 – 6:1. Две шайбы в решающем матче забросил форвард «Салавата» Александр Жаровский.
Третье место заняла юниорская сборная России (U18), победившая Казахстан U20 в игре за бронзу (4:1).
Лидер «Салавата» уехал в сборную. Да, прямо во время сезона КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости