Россия U20 выиграла Кубок Будущего «3 на 3». В финале обыграли Беларусь U20 – 6:1

Молодежная сборная России выиграла Кубок Будущего по хоккею «3 на 3».

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел Кубок Будущего по хоккею в формате «3 на 3».

Победу одержала молодежная сборная России (U20), обыграв в финале Беларусь U20 – 6:1. Две шайбы в решающем матче забросил форвард «Салавата» Александр Жаровский.

Третье место заняла юниорская сборная России (U18), победившая Казахстан U20 в игре за бронзу (4:1).

Лидер «Салавата» уехал в сборную. Да, прямо во время сезона КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ФХР
